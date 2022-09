Dopo la breve avventura allo Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi potrebbe tornare in Italia, in Serie A. L'ex allenatore del Sassuolo è stato accostato spesso al Monza, ma a pensare davvero a lui è il Bologna in caso di esonero di Sinisa Mihajlovic. Il suo nome è inserito nella lista della dirigenza che sta valutando il lavoro dell'allenatore serbo.