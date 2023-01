ma adesso la situazione a Milano sta diventando molto pesante e il malcontento dei tifosi potrebbe spingere il difensore a voler accelerare le pratiche del suo addio., quella chiacchierata concessa a Telenord durante Inter - Empoli. Un timing abbastanza discutibile, che a molti è apparso strategico., forse, addirittura ingenuo, se consideriamo cheIl fatto è che ormai la voce circola, il tempo è scaduto e a Milano non si fa altro che parlare di Skriniar e del suo futuro, suscitando le diverse reazioni da parte dei tifosi. Il rosso rimediato per doppio giallo contro l’Empoli potrebbe essere visto come un primo campanello d’allarme, perchéMa certo, questo dipenderebbe solo da Inter e PSG, che dopo la dura discussione di questa estate dovrebbero trovare la serenità di sedersi nuovamente a tavolino.Da parte del PSG c’è questa volontà, il club francese vuole provare a prendere per la gola l’Inter per la seconda volta in pochi mesi. Ad agosto aveva presentato un’offerta di 20 milioni più bassa rispetto alle richieste nerazzurre, ricevendo il secco no di Ausilio. Adesso, giunti a 6 mesi dalla scadenza e con il sì del calciatore già in saccoccia, i parigini presenteranno presto un’offerta ancora più bassa., ma a questo punto la palla passerà nuovamente ai, che