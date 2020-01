Nuovo acquisto del Brescia, il centrocampista Birkir Bjarnason si presenta in conferenza stampa: "La trattativa è nata pochi giorni fa, sono molto contento di tornare in Italia e di aver scelto Brescia. Possiamo salvarci, abbiamo giocatori bravi e la squadra gioca bene. Mi sento molto bene, sono stato in Qatar e ho giocato tante partite, l'ultima il 22 dicembre. Ho fatto un solo allenamento prima del Cagliari, i ragazzi mi stanno aiutando tantissimo. Ho giocato in sei paesi fino ad oggi, ho fatto tante esperienze e visto tante culture. Sono pronto a giocare in Italia, sono cresciuto tantissimo. La cultura del calcio in Italia è bellissima, tutti sono grandi appassionati come in Inghilterra. Gastaldello? Ho giocato con lui alla Samp, mi ha aiutato in questi pochi giorni che sono stato qui. Centrocampo a tre? Ho giocato in tutti i ruoli, mi trovo bene nella posizione in cui ho giocato domenica. Mi piace segnare e inserirmi, farò il massimo. Calcio islandese cambiato? Abbiamo una generazione da 6-7 anni che ha fatto tantissimo per il nostro calcio, abbiamo disputato Europeo e Mondiale, speriamo di aiutare anche i giovani che verranno dopo. Milan? Ora dobbiamo pensare a noi, faremo il massimo per conquistare più punti possibili. Dobbiamo iniziare fin da subito, non vogliamo arrivare a fine stagione con l'obbligo di fare punti. Con questa squadra possiamo fare tanto contro il Milan, ci credo".