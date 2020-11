Dita che corrono veloci sui cellulari e sui pc. Tutti a caccia dell'offerta irrinunciabile, dello sconto della vita o di quella cosa che... "Eccola, mi serviva proprio!". Sarà vero? Chissà. A volte succede.. Sì, anche oggetti dei quali possiamo fare a meno. Non è così per la Juventus, perché quando Fabio Paratici affonda il colpo non lo fai mai per caso.