Per il mercato di gennaio, il Blackburn si trova di fronte ad un bivio sul futuro di Ben Brereton Diaz. 90Min riporta come numerosi club di Premier League abbiano già chiesto informazioni sul 23enne cileno, il cui contratto scade al termine della stagione. Tottenham, West Ham, Aston Villa, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton ed ora anche Manchester United si sono mostrate interessate. Un’offerta intorno agli 11 milioni di euro potrebbe far vacillare la dirigenza del Blackburn, il cui rischio, in ogni caso, è quello di perderlo a zero a giugno.