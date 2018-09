Massimiliano Allegri, da tecnico della Juve, ha giocato due partite contro il Frosinone vincendone una e pareggiando l'altra. Il pari tra bianconeri e ciociari nella stagione 2014/15 venne deciso da un gol allo scadere di Blanchard che ha ricordato quella rete: “Dicono che mi ero montato la testa? Mah, non penso proprio. So solo che due anni fa giocavo a San Siro e oggi piego le camicie nel negozio di famiglia. Da bambino giravo con un secchiello in testa gridando il nome di Schillaci", le parole dell'ex difensore a Gianluca Di Marzio.



CUORE JUVE - "Ero juventino prima di essere qualsiasi altra cosa. Poi entro in quello stadio e segno una rete storica per la squadra con cui sono diventato grande. Una favola vera. Saltai in controtempo, andando all’indietro. Il mio marchio di fabbrica da sempre. In C lo sapevano, Pogba mi sa di no… Berlino? Solo 100 giorni prima, avevo fatto dieci ore in macchina con i miei amici Walter e Vincenzo per andare a Berlino a tifare Juve nella finale di Champions. Quando entrai allo Stadium, mi sentii per la prima volta un giocatore vero. Chiesi la maglia a Pogba. Temevo non volesse più darmela e invece se la tolse subito, congratulandosi”.