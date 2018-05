Ieri Michel Platini, ex presidente della UEFA, ha rivelato l'imbroglio di Francia '98, quando pilotò per evitare ai padroni di casa di scontrarsi col Brasile fino alla finale. A Platini ha risposto oggi Sepp Blatter, ex presidente FIFA, dimessosi nel giugno del 2015.



NESSUN IMBROGLIO - Queste le sue parole a L'Equipe: "Non possiamo parlare di imbrogli, il termine è sbagliato, il problema è il suo vocabolario. E' stato il comitato organizzatore a stabilire i criteri del sorteggio e in ogni caso per avere la finale da sogno (Francia-Brasile appunto, come in effetti capitò, ndr) devi prima vincere le partite".