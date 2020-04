Intervistato da Sport Bild, Joseph Blatter la spara grossa: ”La presidenza onoraria della Fifa? La meriterei". A 84 anni, L’ex presidente della Fifa ha visto archiviare in Svizzera le accuse relative alla gestione dei diritti tv per i Mondiali del 2010 e del 2014, figlie di indagini "che fanno parte di un complotto più grande nei miei confronti”. L’ex dirigente svizzero si dice convinto di uscire pulito anche dall'altro procedimento aperto a suo carico, quello dei due milioni di franchi svizzeri versati nel febbraio 2011 a Michel Platini ma per una consulenza fornita alla Fifa fra il 1998 e il 2002. Un pagamento che è costato a entrambi una squalifica e la richiesta di rimborso di quei soldi da parte della stessa Fifa ma per Blatter il procuratore federale svizzero archivierà anche queste accuse: "Cos'altro dovrebbe fare? Non è nemmeno un caso penale". E una volta che tutti i sospetti saranno cancellati, l'ex dirigente svizzero si aspetta di essere riabilitato dalla Fifa: “Sarebbe la risposta migliore”. Blatter infine vuole anche vedersi restituita una collezione di orologi rimasta nel suo vecchio ufficio ora occupato da Gianni Infantino: “Risolverò anche questo".