L'allenatore del Genoa Alexander Blessin è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con il Milan: "Sono abbastanza contento della prestazione, abbiamo vinto molti duelli in mezzo al campo, anche se abbiamo faticato a creare occasioni davanti".



SALVEZZA- "Quando ci sono state situazioni in equilibrio, 50 e 50, l'arbitro ha fischiato di più a favore del Milan. Complimenti ai rossoneri comunque, noi per salvarci dobbiamo continuare a giocare così".



LA PARTITA - "Abbiamo cambiato sistema di gioco. Dobbiamo sfruttare meglio gli spazi, oggi ci siamo riusciti solo in parte. Ora abbiamo una grande pressione. I tifosi del Genoa dovranno essere il nostro dodicesimo uomo. Sono contento dell'atteggiamento della squadra".