Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa e ha salutato l'Ostenda con un messaggio sul sito del club: "È successo tutto così in fretta. In 24 ore questo caso è stato risolto, per me è ancora difficile da realizzare. Visto che il trasferimento non era ancora definito, non sono stato fisicamente in grado di salutare i giocatori anche dopo l'allenamento. Li contatterò sicuramente per farlo. Mi mancheranno enormemente come i tifosi, che mi hanno sempre sostenuto nel bene e nel male. Mi dispiace aver giocato la nostra miglior stagione senza di loro. Genova è un'occasione che non potevo rifiutare. È un club storico della Serie A e mi hanno offerto un progetto a lungo termine. Questo è un grande passo avanti nella mia carriera, ma sarò sempre grato all'Ostenda per l'opportunità che ho avuto qui. Io - e anche la mia famiglia - ci siamo sempre sentiti a casa e mi mancheranno terribilmente tutti".