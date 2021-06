Daley Blind, difensore dell'Olanda, ha parlato a NOS del trauma vissuto nel momento in cui ha visto Eriksen accasciarsi al suolo. Anche il centrale dell'Ajax, infatti, ha avuto problemi di cuore, ma li ha superati e ora è regolarmente in campo:



"Ha avuto un enorme impatto su di me. Oltre al fatto che conosco bene Christian come amico, la situazione per lui è terribile. Certo, ho anche vissuto alcune cose del genere, quindi ho dovuto superare un ostacolo mentale per giocare. Ho avuto molti problemi, ma sono orgoglioso di averlo fatto. Poi tutta l'emozione viene fuori per un po'. Ho sicuramente pensato di non giocare. Le immagini di quel momento hanno avuto un grande impatto e non ho dormito molto bene. Ho dovuto davvero superare un grosso ostacolo per farlo".