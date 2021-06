Daley, difensore dell'e dell', ex compagno di Christian, anche lui, come il danese, ha subito in campo un arresto cardiaco temo fa, tornando all'attività agonistica regolarmente, con l'impianto di un defibrillatore. E a Eriksen, Blind, manda un messaggio dalle colonne del Mirror: "Le immagini di Copenhagen, con Christian sdraiato sull'erba, hanno avuto un grande impatto su di me. Quelle immagini erano familiari per me. Era di nuovo così reale, ecco perché è stato così emozionante.Tutte le emozioni sono venute fuori. Sono orgoglioso di me stesso di essere riuscito a giocare così a lungo nella partita contro l'Ucraina. Sono orgoglioso di averlo fatto, ma non è stato facile"."Quando è successo a me, il mondo intero mi diceva che ero finito come giocatore, che non sarei stato in grado di tornare di nuovo in campo. Ed ecco dove sono adesso. Per questo motivo, dico a tutti:. Non c'era motivo per cui non potessi giocare di nuovo ai massimi livelli. La cosa più importante è che devi sentirti libero nella tua testa. Una volta che i medici ti dicono che sei a posto per giocare di nuovo, senti solo la tensione e l'eccitazione del gioco, non la tensione della paura.. La scatola è diventata parte di me e la cosa più importante è che mi dia una sensazione di sicurezza. Ma è stato così difficile mentalmente per me. Quando hai un infortunio al ginocchio, vivi in una specie di bolla per un certo numero di settimane; ma sai quando puoi tornare in campo, in casi così no. Non hai una data sulla quale concentrarti.