Spaccio di droga in alcuni quartieri di Milano. Questa mattina è scattato il blitz antidroga della Questura di Milano e tra le 15 persone arrestate (più 4 persone all'estero e 2 ricercate) compare Luca Lucci, 37enne capo della Curva Sud del Milan, cuore del tifo rossonero. Insieme a lui anche Massimo Mannelli, responsabile degli steward dell'Inter.



LE INDAGINI - Secondo le indagini, Luca Lucci riceveva droga al "Clan" di Sesto San Giovanni e la smistava poi in città. Tra i capi dell Curva Sud, era una figura di vertice dell'organizzazione che, insieme agli albanesi, gestiva lo spaccio della droga in alcune zone di Milano. Lucci ha diversi precedenti per reati sportivi ed è stato condannato per l'aggressione a Virgilio Motta, interista che nel derby del 15 febbraio 2009 a San Siro aveva perso un occhio a causa di un pugno inflittogli proprio dall'ultrà rossonero.