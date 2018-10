L'Inter lo ha seguito per molto tempo, la Roma avevo quasi chiuso l'operazione con il Bordeaux, ma ad aggiudicarsi Malcom è stato il Barcellona con un blitz dell'ultimo minuto. Una trattativa che aveva generato molte polemiche e che nel tempo si è rivelata poco conveniente per i catalani, dato lo scarso utilizzo del calciatore, che adesso è già con le valigie in mano. Il futuro di Malcom potrebbe ripartire dalla Premier, si scrive in Inghilterra, dove c'è il Tottenham pronto ad accoglierlo.