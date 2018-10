Non solo Spal-Inter nella scorsa domenica nera nerazzurra. Un osservatore dell'Inter infatti è volato al Da Luz di Lisbona, per seguire da vicino la sfida più importante del campionato portoghese: Benfica-Porto sotto gli occhi di uno stadio stracolmo. Un'occasione buona per studiare da vicino due giocatori che l'Inter conosce bene e ha già trattato, due opportunità di mercato sicuramente diverse: Hector Herrera per il centrocampo, Eder Militao per la difesa.



DOPPIO AFFARE - Classe '98, al debutto in un big match, Eder Militao è un centrale che il Porto ha preso dal San Paolo in estate pagando poco più di 4 milioni di euro. E c'è un retroscena: l'Inter è stata davvero vicinissima ad assicurarselo, operazione ben impostata ma lo status da extracomunitario di Eder Militao ha rallentato tutto. L'area scouting nerazzurro lo tiene ancora di vista e domenica ha decisamente convinto sotto gli occhi dell'Inter: un salvataggio miracoloso su Seferovic, incolpevole sul gol dove sbagliano posizione i suoi compagni, personalità e qualità fuori dal comune per un 20enne. Eletto tra i migliori in campo anche dal noto quotidiano Record, l'Inter lo seguirà spesso, mentre Hector Herrera è un giocatore noto, fatto e finito da tempo. Ormai 28enne, il messicano è a scadenza di contratto nel prossimo giugno e così può diventare occasione a parametro zero: Ausilio lo sa bene, la prova di Herrera non è stata indimenticabile nell'1-0 del Benfica sul Porto (gol proprio di Seferovic) ma ha sfiorato un assist. Di certo, a condizioni favorevoli è un'opzione che l'Inter considera, ad oggi però non una pista così calda vista concorrenza e (soprattutto) commissioni. Il blitz a Lisbona però ha dato conferme. E il mercato nerazzurro studia esplora il Portogallo...