Kevin Prince Boateng, prossimo attaccante del Barcellona, parte per la Spagna, pronto per iniziare una nuova avventura a sorpresa. Queste le parole rilasciate a Sky Sport dell'ex Milan: "Grazie Sassuolo, ora voglio il gol nel Clasico al Real". Il ghanese si trasferisce in prestito oneroso, a 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 8. Continuano, quindi, dopo Marlon, gli affari sullo strano asse Barcellona-Sassuolo.



GRANDE CLUB - "Sono un po' triste, lasciare un grande club come il Sassuolo mi rattrista. Ma vado nel più grande club al mondo. Era importantissimo salutare tutti, ringraziare Carnevali e il mister per questi mesi. L'emozione per il Barcellona? Emozione unica, ancora grazie a tuti. E' una giornata un po' così"."