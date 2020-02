Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, torna su un tema delicato, quello del razzismo, dopo i buu contro Jordan Torunarigha durante una partita di coppa a Gelsenkirchen: "Mi ha scioccato e mi fa male vedere un giovane in Germania piangere sul campo perché subisce attacchi razzisti, è molto triste. Mi è capitato di tanto in tanto anche in Bundesliga. Purtroppo non possiamo sempre localizzare da dove arrivano gli insulti e non vogliamo dare soddisfazione a chi fa i buu. Certo non è bello sentirli. In questi casi abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi che si trovano lì vicino in modo che possano identificare gli autori. È una sensazione molto brutta. Dobbiamo pensare al futuro, ho figli in Germania. Pensavo di aver superato questa fase. Ma sfortunatamente abbiamo fatto un passo avanti e uno indietro".