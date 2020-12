Che la storia d'amore fra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta fosse finita era cosa ormai nota, ma che servisse anche un freddo comunicato stampa pubblicato sui social network era fino ad oggi inaspettato. E invece l'attaccante del Monza e l'ormai ex velina hanno scelto proprio il rispettivo profilo instagram per confermare la fine della relazione, ma stupisce la freddezza del comunicato con cui si certifica l'addio. Un comunicato che quasi ricalca quello degli esoneri nel mondo del pallone.



"Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox". A questa frase Melissa ha poi aggiunto nel suo post "Grazie per questi 9 anni...e per il regalo più bello....Maddox".



Ecco la foto postata e altre di Melissa, nella nostra gallery.