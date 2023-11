Intervenuto su TvPlay l'ex attaccante di Milan, Monza, Fiorentina e non solo, Kevin Prince Boateng, ha parlato senza filtri dei giocatori di oggi e del passato fra cui Ibrahimovic, Leao e Balotelli.



BALOTELLI - "Io amo Balotelli, per me poteva vincere tre volte il Pallone d’Oro. Aveva bisogno di uno come me ogni giorno o di persone che lo mettessero nella direzione giusta”.



IBRA - "L’unico che si avvicinava alle qualità di Zlatan (Ibrahimovic, ndr) era Mario. Quando Ibra calciava non aveva rivali, ma Balotelli gli si avvicinava”.



LEAO - "Leao è fortissimo, Mario però era di un altro livello. Era un fenomeno. Lui ha fatto vedere cosa poteva fare, ho giocato con lui e ho visto cosa riesce a fare quando è serio. Lo sappiamo tutti quello che poteva fare, poi non tutti riescono a giocare per tanti anni ai massimi livelli, ma per me, quando era al top, era nei cinque migliori attaccanti nel mondo”.