L'infortunio diha cambiato i piani dellaper la difesa e riaperto il mercato nel reparto. E dal casting è emerso un nome forte:. Il tedesco classe '88 è in uscita dal, lo testimoniano anche gli ultimi sviluppi di giornata: come riferito da Bild,, assenza testimoniata anche dalle immagini pubblicate dallo stesso club sui social.- Segnale di un'imminente trasferimento alla Juve secondo i colleghi tedeschi, ma tra Boateng e la Continassa c'è un 'ostacolo',: secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti,. Poco più di un giorno per realizzare tutti gli incastri e regalare un nuovo tassello a Sarri: Rugani out e Boateng in, Juve al lavoro nelle ultime ore del calciomercato.