, da poco un nuovo giocatore dellasi è presentato in conferenza stampa da giocatore viola:“Mi piace giocare vicino alla porta, sia da punta che da trequartista, mi piace fare gol e assist. Credo che sia anche l’idea del mister e della società, di farmi giocare più avanti possibile.A 32 anni possono anche arrivare anche da solo, ma le chiamate con Pradè mi hanno convinto. Il direttore mi ha chiamato tante volte e mi ha convinto a tutti i costi di venire qui. Aiutare i giovani poi è un’altra grande motivazione, ho visto che ci sono almeno 4 giovani fortissimi qui e voglio lasciare qualcosa a loro. Poi ho dei figli che mi guardano, non posso mica fare figuracce, voglio fare molto bene.Anno scorso a Sassuolo mi sentivo molto bene, poi però per 6 mesi quasi non ho giocato. Ho fatto una bellissima esperienza di vita, giocando con giocatori fortissimi a Barcellona, e a maggior ragione voglio ringraziare la Fiorentina per aver puntato su di me dopo mesi senza giocare. Voglio divertirmi e divertire, per me, la mia famiglia, i giovani giocatori, e anche per i giornalisti, è più bello scrivere qualcosa di divertente. Progetto diCi saranno tanti giovani, con una squadra che per tanti anni starà insieme. Il progetto è di portare anche giocatori di esperienza, con anche un trofeo, sperando con me ancora in campo.Devo ringraziarli, mi hanno subito aperto la porta ed accolto a braccia aperte.Avevo richieste dalla Germania, poi però mi ha chiamato Commisso e mi ha convinto, con tante parole giuste ed importanti. Poi naturalmente ho preso questa scelta anche per mia moglie ed il mio bambino, e non è stata neanche una scelta difficile.. Numero?, so che è un numero importante. L’hanno avuto tanti giocatori importanti, e voglio far vedere ai tifosi che sono venuto qua per fare grandi cose, non per scherzare.L’esperienza mi ha dato tanto. Ho potuto giocare con Messi, ed è stato bellissimo, ma non è andata come volevo. Non vedo l’ora di iniziare a giocare seriamente, sono motivatissimo.Anche lui è fortissimo, può diventare un giocatore fortissimo, mi ricorda Ibrahimovic. Già da questa stagione lo voglio aiutare, anche a credere in lui, perchè non è ancora consapevole di quanto è forte e di quanto può essere determinante già da subito."