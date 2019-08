Joe Barone, braccio destro del patron della Fiorentina Rocco Commisso, parla in conferenza stampa nel corso della presentazione di Milan Badelj: "Scusate per il riardo ma per i grandi giocatori (Badelj, ndr) c'è sempre da aspettare. Oggi è una giornata importante nella crescita della Fiorentina. Sono contento perché dopo un mese e mezzo la nuova proprietà ha portato a Firenze Badelj. Stiamo lavorando come Daniele ha sempre detto per la data del 10 agosto. Ogni giorno il mercato offre opportunità che il giorno prima non esiste".



SU CHIESA - Due parole anche su Federico Chiesa, obiettivo di mercato dalle Juventus: "Sabato sera, dopo la partita, Federico è venuto da me e mi ha detto che aveva segnato e non era fuorigioco. Lui è un nostro giocatore. Giocherà al fianco di Milan. Non c'è più bisogno di parlare di lui".