Kevin Prince Boateng si (ri)sposa. Dopo l'amore con Melissa Satta, l'ex attaccante, tra le altre, del Milan, oggi all'Hertha Berlino, porterà all'altare la modella bergamasca Valentina Fradegrada. Il giocatore ha dichiarato di aver finalmente ritrovato la pace interiore, lei non si sente giudicata come succedeva prima e così, dopo una super proposta di matrimonio, il calciatore sposerà la giovane modella.



