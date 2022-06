La formula delviene sempre più utilizzata nel calciomercato moderno. Tanto che quest'anno la Fifa è intervenuta cambiando il regolamento, in vigore dal prossimo 1° luglio. Introducendo dei limiti di tempo (durata massima di un anno) e di numero: in qualsiasi momento della stagione un club può avere al massimo 3 calciatori professionisti in prestito da un altro club e viceversa; inoltre in qualsiasi momento della prossima stagione 2022/2023 ogni club può avere al massimo 8 calciatori professionisti tesserati in prestito e altrettanti dati in prestito; il limite massimo scenderà prima a 7 nel 2023/2024 e poi a 6 nel 2024/2025. Dal conteggio sono esclusi i prodotti del settore giovanile i calciatori di età pari o inferiore a 21 anni.- Diversi i casi da affrontare per il Milan, ma qualcuno ha già trovato una prima risoluzione.rientra in questo elenco, perché i piani dei rossoneri su di lui sono già definiti: dopo l'ottima stagione al Torino, il centrocampistanonostante la scadenza del contratto sia attualmente fissata al 2025 (si estenderà di uno o due anni)., acquistato la scorsa estate dai rossoneri ma lasciato al Bordeaux in prestito per continuare il percorso di maturazione: Pioli potrà valutare dal vivo i suoi progressi e la sua evoluzione tattica per capire dove e come integrare il franco-algerino all'interno del progetto.- Decisamente diversa la situazione di due giocatori più esperti come. Il centrale italiano classe '94 torna dopo una stagione al Venezia che gli ha permesso di ritrovare continuità dopo anni tormentati dagli infortuni, ma non rientra nei piani del Milan e il contratto in scadenza nel 2023 spinge a trovare soluzioni a titolo definitivo:, una piazza ambiziosa che potrebbe offrire gli stimoli giusti. Quello di Duarte è invece un ritorno a sorpresa, perché: dietrofront dei turchi e ritorno ai rossoneri con cui il brasiliano è sotto contratto fino al 2024, si cercano soluzioni.- Luci e ombre alla Spal per, sempre impiegato ma senza gol nel 2022 (l'ultimo dei sei realizzati in questa Serie B risale al 30 novembre contro il Lecce), per lui si profila un nuovo prestito: ancora in Serie B, con. Finisce l'esperienza da secondo a Lecce per(i giallorossi hanno ingaggiato Brancolini dalla Fiorentina), che torna a Milano con un solo anno di contratto residuo:, sarebbe importante per le liste e prenderebbe il posto di Mirante in scadenza. Verso un nuovo prestito anche(di ritorno dal Monza, scadenza 2024), da valutare le situazioni dei tanti giocatori in scadenza nel 2023: Frank(Ascoli), Gabriele(Alessandria), Leroy(Rennes), Gabriele(Ternana) e Riccardo(Cesena), senza dimenticare Antonio Mionic (Aquila Montevarchi), Marco Frigerio (Lucchese), Luan Capanni (Grosseto), Alessandro Sala (Pro Sesto) e Sabino Signorile (Seregno).