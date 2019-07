Zvonimir Boban, nuovo Chief Football Officer del Milan, ha avuto un contatto con Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, Pallone d'Oro in carica. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'ex 10 rossonero ha detto al 10 del Real Madrid: "Vieni al Milan?". Per Zidane e Florentino Perez, Modric non si muove.