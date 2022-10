Intervistato da Radio Rai, l'ex dirigente delha parlato della lotta scudettoe anche della prossima gara di Champions dei rossoneri contro la"Il Milan può vincere a Zagabria, la qualità è della parte dei rossoneri. La Dinamo è tosta e venderà cara la pelle: non sarà una partita semplice nemmeno per me, sono le due squadre della mia vita, dieci anni a Zagabria e dieci anni al Milan"."Nel Milan ci sono giocatori che valgono la Champions e ruoli da rinforzare, dipende dalle ambizioni societarie, da quanto si vuole investire per arrivare al top. Bisogna pensare in grande, sennò è difficile che il Milan torni quello di una volta"."Dopo Andrea Pirlo l'Italia non ha avuto più un grandissimo talento. Sono passati vent'anni ed è stato ucciso il talento italiano nei vivai e la creatività. Per l'Italia ci vogliono 10-15 anni per ritornare al top, e avvicinarsi al livello dell'Inghilterra. Questi anni devono passare lavorando tanto e bene e rifacendo questi stadi che sono ormai imprescindibili"."Il Napoli sembra maturo, ha un'atmosfera straordinaria ed è consapevole dei propri mezzi. Gioca un calcio straordinario, sono molto equilibrati. Difensivamente risolvono bene le cose. Il Milan ha un grandissimo carattere e contro il Napoli ha giocato meglio"."La storia e la sua grandezza contano, ma io dico che potrebbe tornare anche l'Inter, se Lukaku ritorna quello di due anni fa può succedere di tutto"."La Lazio? Sarri più sta in una squadra e più la fa giocare bene. È bello vedere una Lazio così e un Sarri così, è pericolosa ma non credo possa lottare per lo scudetto".