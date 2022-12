Zvonimir Boban ha parlato dello straordinario momento della sua Croazia a Sportske Novosti: "Penso che ora tutti si rendano conto che la Croazia è davvero una nazione calcistica. Non puoi far parte dell'élite con una base così piccola di persone se non hai qualcosa di speciale. I nostri giovani calciatori hanno quel gene speciale del calcio e la reazione di tutte le persone in Croazia conferma che questo sport è parte indispensabile della nostra identità".



BRASILE - "È stato fantastico superare un Giappone molto ostico, ma era prevedibile. Ma per battere il Brasile che, siamo realisti, è individualmente più forte di noi, è stato necessario un grande sforzo. E i croati hanno fatto una lotta fantastica, hanno mostrato il carattere di combattenti indistruttibili che hanno il loro obiettivo e sono pronti a tutto per raggiungerlo. Questo è stato il più grande successo del calcio croato nella sua storia relativamente breve e ricca, il più grande e importante".