Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan, parla anche del Var in un intervento alla Gazzetta dello Sport: "All'inizio era molto difficile, dovevamo convincere chi era contro. Se siamo intellettualmente onesti dobbiamo dire che la VAR è straordinaria: sta facendo sì che il calcio sia più onesto; la narrativa è cambiata: non si dice più che gli arbitri siano corrotti. Ogni 3 partite c'è un grande errore: se su tutte le partite che si giocano restano in media 5-6 errori si ricordano quelli, ma va bene così".