Così Zvonimir Boban ha parlato a DAZN a margine del derby di Milano: “Parlare con la squadra del derby? Credo che i nostri ragazzi siano persone perbene, sanno cosa vuol dire una partita così, hanno già i loro processi interni, è un lavoro del mister. La presenza c’è, ci teniamo tantissimo, ma non solo per il derby. Andare a Milanello fa sempre piacere, vedere calcio anche in allenamento è bello. Io dentro di me sono calciatore anche adesso che sono dirigente. Come si vince? Magari giochi malissimo, c’è una situazione e vinci. Il calcio è imprevedibile, il derby anche, bisogna avere personalità. Non riuscirei a fare 2 minuti in campo, non ce la farei mai. Vogliamo gioire, tutto il popolo milanista, con rispetto degli interisti”.