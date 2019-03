Una cerimonia riservatissima, svelata in esclusiva dal settimanale Gente. Christian Vieri ha sposato Costanza Caracciolo lunedì scorso, in gran segreto a Milano, zona Affori. Il sì è arrivato nella Sala delle nozze della splendida Villa Litta Modignani sotto la guida del presidente del Municipio 9 di Milano Giuseppe Lardieri. Una cerimonia a cui hanno preso parte soltanto i due sposi accompagnati dai testimoni e pochi intimi. Look casual per Bobo, bellissima, invece, l'ex-Velina. Auguri!