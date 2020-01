Quale futuro per Carlos Tevez al Boca Juniors? Sotto contratto per altri sei mesi, l'Apache, ex United, City e Juventus, non ha ancora avuto contatti con nessun membro della nuova dirigenza, compreso Juan Roman Riquelme. C'è tensione, secondo TyC Sports, per capire cosa ne sarà del capitano degli Xeneizes in vista della giornata di domani, in cui verrà presentato il nuovo allenatore, Miguel Angel Russo, e si riprenderà la preparazione.