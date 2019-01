Gustavo Alfaro è il nuovo allenatore del Boca Juniors. L'allenatore che arriva dall'Huracan, raccogliendo l'eredità di Barros Schelotto, si presenta alla stampa: ""Qui non c'è purgatorio, è il Paradiso o l'Inferno, l'obiettivo è vincere. Ho detto a Guillermo che era per me un orgoglio e una responsabilità prendere il suo posto. Ha lasciato l'asticella molto alta e cercheremo di essere all'altezza delle aspettative".