. Ilvuol dare nuova vita all'impiantola miticache è uno dei palcoscenici più iconici del calcio globale. Ma per farlo ha bisogno di affrontare un investimento fuori portata per le proprie finanze.. Sembra una trama da fanta-finanza e invece è quanto il quotidiano sportivo Olé ha messo in prima pagina nell'edizione di sabato 27 marzo.Impossibile dirlo, tanto più che al momento i riscontri all'indiscrezione scarseggiano. Ma se davvero una manovra così ambiziosa dovesse essere varata, essa aprirebbe scenari nuovi sull'economia del calcio globale e sull'eventuale rilancio del ruolo giocato dal governo cinese.Tutto parte col piano presentato due volte in campagna elettorale per la presidenza del Boca da Jorge Amor. La prima consultazione, nel, non gli arride. Ma quattro anni dopo l'imprenditore del settore gastronomia, classe 1948, riesce a spuntarla grazie anche all'endorsement di Juan Román, tornando così a capo del club dopo averlo guidato nel periodo 2008-11 da presidente ad interim.. Un progetto in contrapposizione a quello sponsorizzato dal predecessore DanielFondato sul principio di preservare e rafforzare l'identità xeneize del club, il progetto di Ameal ha il suo punto forte nel ridisegno architettonico dell'impianto, che dovrebbe assumere, appunto, una curvatura a 360 gradi.: ellittica per tre quarti,Con questa forma l'impianto ha vissuto le proprie glorie e ospitato decenni di storia calcistica. Ma adesso il sogno di Ameal, esternato anche nel corso di un'intervista rilasciata lo scorso 27 gennaio a Espn , è quello completare la curvatura sul quarto lato e portare la capienza a 80mila spettatori.. Il primo ostacolo è di natura fisica: a ridosso del quarto lato c'è un fitto tessuto di case, edifici, costruzioni.. Per chiudere l'impianto a 360 gradi bisognerebbe cancellare quel brano di tessuto urbano, sicché servirebbe prima comprare dai proprietari. Il secondo ostacolo è conseguente e ha natura finanziaria:. Una cifra fuori portata per il mercato finanziario locale. Per questostarebbe pensando all'audace soluzione estera. L'indiscrezione riportata da Olé parla dell'avvio di una relazione diplomatica fra Ameal e il governo cinese . E un primo, curioso passo si è avuto lo scorso 11 febbraio, quando il presidente delha inviato un augurio per il Capodanno cinese, pronunciando persino qualche parola nella lingua di. Un'iniziativa che sul momento era parsa eccentrica ma adesso assume altro significato. Sul medesimo solco si è posta una recente decisione del consiglio di amministrazione:. L'articolo di Olé specifica che già sotto la presidenza di Angelici erano stati avviati contatti in Cina, ma in quel caso si trattava di provare a vendere idello stadio. Il piano disegnato dasi porrebbe su tutt'altra dimensione. E a questo punto c'è da vedere se all'indiscrezione succederanno passi concreti.Impressione dall'esterno: per quanto suggestivo, lo scenario prospettato dall'articolo di Olé rimane per il momento su una dimensione di vaghezza. Bisogna aspettare e vedere se vi saranno sviluppi. E la possibilità di sviluppi dipenderà dall'atteggiamento del governo cinese, ciò che costituisce l'aspetto più interessante della vicenda., abbiamo vissuto a una rapidissima parabola del calcio cinese che pareva dovesse rovesciare le gerarchie globali grazie a una disponibilità economica apparentemente illimitata. In quella fase si raccontava che l'impulso alla scalata del calcio globale venisse direttamente dal presidente. E invece proprio dai vertici governativi è giunto l'ordine di frenare bruscamente gli investimenti nel calcio estero. L'eventuale coinvolgimento del governo cinese nell'operazionesegnerebbe un riavvio dei progetti di espansione interrotti nella seconda metà degli Anni Dieci.@pippoevai