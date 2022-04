Il Boca Juniors sta attraversando un momento difficile a livello sportivo. Nonostante sia seconda nel proprio girone in Coppa di Lega argentina, la squadra ha vinto solo 5 delle 12 partite disputate ed il tecnico Sebastián Battaglia è in bilico. Come riportato da TNT Sports, il Boca Juniors avrebbe già scelto Alexander Cacique Medina come opzione principale per sostituirlo.