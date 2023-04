Il Boca Juniors è alla ricerca di un nuovo allenatore per la stagione in corso, dove sperano di vincere sia il campionato che la Copa Libertadores. Le opzioni di Gerardo "Tata" Martino e José Néstor Pekerman, che erano i principali desideri di Juan Román Riquelme, vice presidente del club, non sono andate a buon fine.



NUOVA OPZIONE - Secondo ESPN, il nuovo nome per sostituire Hugo Ibarra sulla panchina argentina è Tite. Il brasiliano è un profilo che piace molto, dato che ha vinto sia la Copa Libertadores che la Copa America. Inoltre, ha già detto al suo entourage di non volere allenare più il Brasile nel 2023, ma una squadra di club.