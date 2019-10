Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, campione del mondo con l'Italia nel 2006, è in Argentina per assistere al Super Clasico. L'ex 23 nerazzurro sarà alla Bombonera per assistere alla semifinale di ritorno di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate. Si parte dal 2-0 per i Millonarios. Daniele De Rossi è convocato, sarà in panchina. Con un tifoso speciale sugli spalti.