Mai banale. Scamacca è così, prendere o lasciare. L’attaccante romano ha scritto la storia del calcio italiano con una doppietta da sogno realizzata ad Anfield contro il Liverpool. Poi, a differenza del passato, non si è fermato davanti allo specchio per compiacersi ma invece. Merito sopratutto di Gasperini che ha usato sia il bastone che la carota per stimolare un talento che ha trovato il gol numero 15 tra tutte le competizioni in questa stagione.

- L’Atalanta ha avuto coraggio e ora gode. Percassi non si è fatto ingannare dalle difficoltà incontrate da Scamacca in Premier League ei. Una cifra che non può aumentare perché nell’accordo tra i due club non sono previsti bonus aggiuntivi.- Per qualità tecnica, personalità e condizione fisica oggi Scamacca può tranquillamente essere considerato il miglior attaccante italiano. Un messaggio che è arrivato forte e chiaro anche al c.t azzurro Spalletti: ignorare la crescita esponenziale di Gianluca sarebbe deleterio per la nostra nazionale.contro un’Atalanta che è stata più brava a convincere gli inglesi con una proposta di acquisto a titolo definitivo. E ora si gode un giocatore che fa la differenza.