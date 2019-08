Al Boca Juniors scocca l'ora di Daniele De Rossi. L'ex capitano della Roma è pronto a fare il suo esordio ufficiale con la maglia degli xeneizes a circa 3 settimane dal suo sbarco in Argentina. Nella notte tra martedì e mercoledì, il centrocampista italiano scenderà in campo da titolare nel match contro l'Almagro valido per i sedicesimi di finale di Copa Argentina e ad annunciarlo alla stampa è stato il tecnico del Boca Gustavo Alfaro.



Inizia così, al fianco dell'ex laziale Mauro Zarate, l'avventura sudamericana di Daniele De Rossi, vicinissimo a coronare il sogno di debuttare a La Bombonera di Buenos Aires e a vivere l'atmosfera unica di uno degli stadi più famosi in tutto il mondo. E con l'obiettivo ancora più grande di strappare agli acerrimi del River Plate quella Copa Libertadores sfumata nell'ultima edizione soltanto in finale nell'edizione più importante del Superclasico.