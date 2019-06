Daniele De Rossi e il Boca Juniors, 48 ore per capire se il matrimonio si farà. L'ex capitano della Roma, in vacanza a Los Angelese con la famiglia, secondo Radio Continental darà una risposta entro due giorni al club argentino, che lo corteggia col direttore sportivo, suo ex compagno, Nicolas Burdisso. L'idea degli Xeneizes è quella di offrirgli un contratto fino al 31 dicembre 2019, così da poter disputare la Copa Libertadores, per poi lasciarlo libero per la MLS.



Sempre secondo i media argentini, DDR sta cercando una scuola a Buenos Aires per la figlia, (per Il Messaggero ha già avuto contatti con la Escuela Italiana Cristoforo Colombo), sintomo che sta veramente pensando a un futuro al Boca Juniors. Entro 48 ore la verità.