Comunque vada a finire ilnon è mai una partita che passa inosservata e, sebbene gli Xeneizes disiano quantomeno costretti a buttare un occhio alla semifinale di ritorno di Copa Libertadores (la Champions sudamericana), e sebbene sia "soltanto" una partita valida per la Copa de la Liga Argentina, un derby è sempre un derby e rifilare una sconfitta ai Millionarios divincitori del campionato lo scorso giugno può valere quanto un titolo vinto. C'è però come sempre di più, soprattutto per i giocatori che scenderanno in campo perché questa gara (che sarà visibile in Italia a partire dalle 19 su SI,alla Bombonera con i propri scout o davanti alla tv.Non sarà semplice decifrare le scelte di formazione dei due allenatori (probabile un po' di turnover per il Boca, meno per il River) ma andando ad analizzare le due rose sonoanche in un'ottica di possibili rinforzi per i nostri club già nel corso del mercato di gennaio.e che già abbiamo conosciuto nei nostri campionati come Romero e Cavani per il Boca o l'ex-Inter Colidio (cresciuto nella 'Fabbrica' e oggi passato ai rivali) ed Enzo Perez per il River. Con due società alle prese con numerosi problemi economici la cessione dei propri gioielli è e resta la salvaguardia dei rispettivi bilanci.