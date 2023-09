In Argentina la preoccupazione per le recenti prestazioni (e il poco minutaggio) di Lucas Beltran sta aumentando e non perché i tifosi vogliono ancora bene al centravanti ma perché alcuni bonus sostanziosi concordati con la Fiorentina sono legati ai gol. Infatti come riporta il sito argentino vicino al River Plate Soydelmillo.com circa 12,5 milioni di bonus sono legati alle reti di Beltran in maglia viola. Con la base già arrivata alla squadra argentina di 12,5 milioni, la cifra raggiungibile potrebbe essere di 25, ma con lo scarso minutaggio e le zero reti fatte finora - scrive il sito- la preoccupazione è che quei soldi non arrivino mai.