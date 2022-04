Bodo/Glimt-Roma (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Dazn, Sky e Tv8) è una gara valevole per l'andata dei quarti di finale in Conference League. I giallorossi tornano in Norvegia dopo l'umiliante sconfitta per 6-1 rimediata lo scorso ottobre nella fase a gironi.



Oltre al lungodegente Spinazzola, Mourinho deve ancora fare a meno di Veretout e Zaniolo. Mkhitaryan e Mkhitaryan partono favoriti su Kumbulla ed El Shaarawy.

Dall'altra parte occhi puntati su Solbakken, seguito con interesse dalla Roma in vista del prossimo mercato estivo.

Occhio ai cartellini gialli in vista del ritorno di giovedì prossimo allo Stadio Olimpico: diffidati Haikin, Sampstad, Holbraten, Wembangomo e Solbakken da una parte; Ibanez e Kumbulla dall'altra.



PROBABILI FORMAZIONI



BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Pellegrino. (A disp. Smits, Andersen, Sery Larsen, Kvile, Konradsen, Brunstad Fet, Hagen, Mugisha, Selvag, Nordas, Boniface, Koomson). All. Knutsen.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. (A disp. Boer, Fuzato, Maitland-Niles, Kumbulla, Vina, Diawara, Bove, Darboe, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov). All. Mourinho.



Arbitro: Gozubuyuk (Olanda), assistenti Van Zuilen e Balder, Van Der Eijk quarto uomo.