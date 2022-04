Alla vigilia dal quarto di finale d'andata in Conference League traha parlato in conferenza stampa in Norvegia alle 20 a causa del volo in ritardo"Bello, mi piace qui. Il Bodo ha cambiato alcuni giocatori, ma il modo in cui giocano è lo stesso. Il profilo non è molto diverso. Le dinamiche di squadra sono simili, sono in una buona condizione e si sono preparati per la nuova stagione. Saranno preparati come in passato, ma credo che noi andremo molto meglio rispetto alla fase a gironi e spero questo faccia la differenza"."Non mi interessa nulla se non vincere domani. Non parlo di singoli giocatori, soprattutto se giocano per altri. Parlo del Bodo globalmente e penso che abbiano buoni giocatori. Alcuni sono bravi a parlare, siamo qui per loro"."Sarebbe meglio per noi se anche altre squadre italiane fossero in Europa, ma la verità è che ora ci siamo noi e l'Atalanta. Vediamo se possiamo fare qualcosa di positivo. Penso che noi possiamo farcela e che anche l'Atalanta può far bene"."Dico le stesse cose che ho detto in passato: il calcio si gioca sull'erba, altrimenti è uno sport differente. Il clima sarà difficile da affrontare, ma sul campo mi lamento anche quando il nostro campo di casa è in cattive condizioni. Non sono l'unico a lamentarsi. Ma non ci sono scuse, noi vogliamo qualificarci alla semifinale e dobbiamo concentrarci su questo. E rispettiamo il Bodo, che ha giocato bene anche sul campo in erba. Va ricordato che abbiamo subito qualche torto arbitrale, ma sono un'ottima squadra e li rispetto".