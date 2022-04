Prendono il via oggi le gare di andata deie a partire dalle ore 21, all'Aspmyra Stadion di Bodo, lafarà visita alper provare nel gelo norvegese a porre le basi per un cammino vincente nella terza competizione Uefa.in cui José Mourinho tornò a casa dalla Norvegia con un pesantissimo 6-1 non compensato in casa all'Olimpico da un pareggio per 2-2.Oggi quella Roma non c'è più, ha trovato equilibri e certezze, ma sarà ancora senza Nicolò, uomo mercato fra le polemiche che l'allenatore portoghese non ha voluto rischiare sul sintetico e con temperature rigide, per non affaticare le ginocchia operate.(4-33) Haikin; Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo; Hagen, Vetlesen, Saltnes; Koomson, Espejord, Pellegrino(3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham.