Ilaffronterà nuovamente lain Conference League. Dopo aver incrociato i giallorossi nella fase a gironi, ecco il doppio confronto per i quarti di finale della stessa competizione., terzino destro che ha messo a segno il gol del passaggio del turno contro l'AZ Alkmaar, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SerieANews.com:- "Credo che il modo in cui giochiamo sia molto efficace ed è possibile che altre squadre giochino come facciamo noi. Ma il duro lavoro e la dedizione sono ciò che serve per arrivarci".- "Sarà sicuramente interessante giocare ancora contro la Roma, ed è anche una grande sfida cercare di ricreare la prestazione che abbiamo fatto contro di loro l’ultima volta che abbiamo giocato a Bodo. Ma dobbiamo credere nel nostro sistema e abilità e fare il nostro gioco".- "Mi piace, mi è sempre piaciuto guardarlo già quand’ero piccolo. Sono un tifoso del Chelsea in Inghilterra e mi è piaciuto molto mentre li allenava".- "Difficile a dirsi, ho visto i loro giocatori frustrati e sono andati dai loro tifosi per scusarsi, immagino. Ma onestamente ero principalmente concentrato sul godermi la nostra vittoria e festeggiare con i miei compagni di squadra e i miei fan. Ma suppongo che sia stato un grande shock per loro, si aspettavano sicuramente un risultato diverso prima del match".- "Ero in vacanza con i miei genitori in Italia e abbiamo passato un po’ di tempo a Napoli. Ricordo solo la prima volta che ho ricevuto quelle figurine dei giocatori, e ho preso Christian Maggio e ho pensato che fosse fantastico. Poi sono andato a vedere giocare il Napoli, non ricordo contro chi, ma da quel momento in poi sono stati la mia squadra in Italia".- "Spero sia l'anno dello scudetto per il Napoli, ora sono in una buona posizione e in buona forma in campionato, quindi si spera che raggiungano il Milan nei prossimi turni".- "Giocare in Italia sarebbe un sogno, c’è qualcosa di molto attraente nell’atmosfera e nell’interesse per il calcio italiano che mi piace. Mi sono concentrato sul mio sviluppo a Bodo Glimt e non sono stato bloccato nelle trattative con altri club. Ma se il club giusto arriva al momento giusto, chissà cosa potrebbe succedere”.