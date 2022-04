: Qui ha raccolto 6 gol. Vuole riscattarsi, ma su un tiro innocuo commette un pasticcio clamoroso: Qualche difficoltà iniziale, poi si stacca dalla linea bassa e ingaggia duelli in cui le dà e le prende in egual misura. Esce per infortunio. (68’attento, anche agli infortuni)Lui era in campo sei mesi fa, ma questo è un altro Kumbulla. Preciso e attento anche quando c’è da alzare la linea. Dorme pure lui però sul 2-1: Come Kumbulla deve vendicare l’onta di ottobre. Ci riesce per un tempo poi il Bodo martella proprio dalla sua parte: Cento con la Roma. Non corre come in campionato, ma copre con attenzione e appena ha la possibilità prova a fare maleFatica ad entrare veramente in partita concedendo anche errori banali che si ripetono nella ripresa: Giallo esagerato dopo 17 minuti. Deve centellinare gli interventi e ne paga in sicurezza. Sbaglia tantissimo: Non rinuncia al coraggio ma mostra anche umiltà per frenare i primi assalti norvegesi. Nella ripresa soffre l’aggressività norvegese (un fallo senza senso, la deviazione e un tiro al Polo Nord. Una tassa evitabile): Ha il mantello giusto per la notte di vendetta. L’arma segreta se la tiene a fine primo tempo quando segna un eurogol che pesa per il ritorno. Ci riprova anche nella ripresa: Va a pesca di salmoni, e becca quello giusto con l’assist geniale per Pellegrini. Esce a sorpresa (65’: pressa come un matto, ma sul gol…): Il sintetico rischia di rovinargli la serata, ma Tammy non ha paura. Sfiora il vantaggio con una grande giocata e resta vivo senza brillare: E’ una Roma diversa, ma il Bodo è lo stesso e sfrutta tutti gli errori individuali dei giallorossi. L’ingresso di Vina è un suicidio annunciato.Haikin 7Sampsted 6Moe 6 (90' Kvile sv)Høibråten 5,5Wembangomo 7Vetlesen 7Hagen 6,5Saltnes 7Koomson 6,5 (82' Mugisha sv)Espejord 6 (77' Boniface 6)Pellegrino 6All.Knutsen 7