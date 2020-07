Jeremie Boga si è attivato per lasciare il Sassuolo. Perché se il club vuole fare di tutto per trattenerlo come promesso a De Zerbi anche in sede di rinnovo, adessocon altre opportunità sul tavolo. In particolare, Boga si è esposto insieme al suo entourage con il club per poter andare via già in estate senza restare per un altro anno come auspicato dal Sassuolo. Da tempo, più convinto delle tante società emerse in questi mesi (la Juve non si è mai mossa, il Milan idem).- La dirigenza azzurra aveva già fatto una prima offerta rifiutata dal Sassuolo. Ora è andata oltre: sul tavolo, gradito da tempo ai neroverdi come potenziale jolly. Un'idea diper arrivare a Boga con il Napoli che preme e forza, ha voglia di stringere ed avvicinarsi in modo concreto. La richiesta del Sassuolo è differente: servono, De Laurentiis come altri club sono tutti avvisati. Lavori in corso, Jeremie si è esposto. La sua estate è solo appena iniziata...