"Stavamo discutendo del rinnovo con la società, ma non abbiamo trovato un accordo. Per questo motivo". Non ha usato molti giri di parole,, quando qualche giorno fa ha parlato del suo futuro all'Equipe. Dichiarazioni forti, chiare, che nascono dalla voglia - non nascosta neanche un anno fa - di fare un passo avanti nella sua carriera, di giocare in Europa e, più specificamente, in Champions League.. Anzi. L'amministratore delegato Giovanni, sia perché non era stato autorizzato dal club a parlare, sia per i concetti espressi. E gli ha anche comunicato la sua decisione:. Una cifra alta, un messaggio inviato a tutti i club che in questi mesi hanno seguito la vicenda relativa al rinnovo del contratto in scadenza tra un anno, che appunto non è mai arrivato.In prima fila c'è. Da non sottovalutare, poi, lo, visto che tra le prime richieste fatte da Robertoal momento della firma col club ucraino c'erano proprio i nomi di Boga - e di Djuricic - come obiettivi su cui lavorare. Da capire, poi, se anche. Servirà pazienza, servirà una trattativa lunga visto che il Sassuolo ha insegnato a tutti che non svende i propri gioielli. Anche se loro hanno le idee chiare sul proprio futuro.