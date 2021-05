Conto alla rovescia, sempre più vicino allo zero.. Sistemati gli ultimi dettagli di natura fiscale sul contratto, oggi gli ucraini hanno comunicato la separazione, al termine della stagione, da Luis Castro, l'allenatore che nel 2019 aveva raccolto l'eredità di Paulo Fonseca.Un annuncio necessario, cui a breve ne seguirà un altro, ovvero quello dell'. Nonostante la società neroverde sia sempre stata tenuta al corrente della situazione, il tecnico brescianodi provare questa nuova avventura a partire dall'estate. L'ad Giovanni Carnevali ha cercato in queste settimane di convincere il suo allenatore a rimanere, a tentare l'avventura in Europa - con la Conference League a un passo - sulla panchina emiliana. Niente da fare, però:e.In Ucraina hanno saputo convincerlo con une un piano di investimenti immediati fatto su misura per lui., un fedelissimo dai tempi di Benevento, e, lanciato in questi anni di Sassuolo, sono solo alcuni nomi della lista di giocatori che De Zerbi ha consegnato ai dirigenti del club ucraino. Nomi che, tra poco, possono passare dall'essere progetto a diventare realtà: 3, 2, 1, il momento degli annunci è vicino.