Sono giorni caldi per il Milan, diviso tra l'attesa per la sentenza dell'Uefa sul Fair-play finanziario e i dubbi legati al futuro della società e del presidente Yonghong Li. Marco Bogarelli, ex manager di Infront che oggi collabora con Mediapro per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A, ha parlato all'Ansa del club rossonero: "Oggi sono concentrato sui diritti tv, un po' di tempo fa due soggetti diversi mi hanno contattato per chiedermi una mano sull'acquisizione del Milan: uno poi si è diretto altrove, in Inghilterra, l'altro penso sia sempre interessato".



OLTRE IL MILIARDO - "Il Milan - ha aggiunto Bogarelli - sarà anche in una situazione di limbo ma, fra le squadre italiane, ha il brand più conosciuto al mondo e, a parte i club inglesi, è fra i quattro/cinque top club, con Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Vive un po' di rendita, ma ha un potenziale di ricavi molto più alto degli attuali, e vale oltre un miliardo".